Руководитель штаба Светланы Тихановской Мария Мороз была задержана 6 августа в Минске. Об этом рассказали в штабе кандидата, передает tut.by

Отмечается, что Мороз была задержана возле посольства Литвы, куда она обратилась для оформления визы. Тихановскую — в тюрьму, детей — в детдом. Главной сопернице Лукашенко угрожали с украинского номера © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Причины задержания не уточняются. Соратники Тихановской также не знают, где находится глава штаба в данный момент. Оппозиционеры заявляют, что Мороз была задержана сотрудниками МВД.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Одной из главных его соперниц является Тихановская. На 6 августа оппозиция намечала массовую акцию в столичном парке Дружбы, однако в это же время там пройдет празднование Дня железнодорожных войск.