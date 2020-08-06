Отмечается, что Мороз была задержана возле посольства Литвы, куда она обратилась для оформления визы.
Причины задержания не уточняются. Соратники Тихановской также не знают, где находится глава штаба в данный момент. Оппозиционеры заявляют, что Мороз была задержана сотрудниками МВД.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Одной из главных его соперниц является Тихановская. На 6 августа оппозиция намечала массовую акцию в столичном парке Дружбы, однако в это же время там пройдет празднование Дня железнодорожных войск.