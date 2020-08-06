Необходимо дать правовую оценку альтернативного подсчета голосов на выборах президента Белоруссии. Об этом 6 августа заявил действующий глава государства Александр Лукашенко, передает belta.by

Политолог Олег Бондаренко рассказал, станет ли Белоруссия второй Украиной без Лукашенко © Скриншот с видео Украина.ру сказал Лукашенко.

По мнению президента, все белорусы, пришедшие на избирательные участки должны иметь возможность сделать это в спокойной и праздничной обстановке, не боясь, что кто-то вмешается в свободное волеизъявление.

Основными инструментами контроля на выборах-2020 остаются наблюдатели. Избиркомами аккредитовано более 48 тысяч национальных наблюдателей, которые представляют различные платформы и направления: от «Белой Руси» до инициативы «Честные люди». Также направлены в Белоруссиюь и зарубежные наблюдатели: от исполнительного комитета СНГ и межпарламентской ассамблеи СНГ.

Альтернативный метод контроля за выборами появился впервые на этих выборах. Платформу «Голос» создали на специальном хатаконе: при помощи мессенджеров разработчики предлагают избирателям отправить фотографии своих бюллетеней, чтобы осуществить независимый подсчет голосов. Как заявляла глава ЦИК Лидия Ермошина, вопрос фотографирования бюллетеней законодательством не регулируется, однако публикация таких снимков до закрытия участков может быть расценена как агитация.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.