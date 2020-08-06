Переизбранный президентом Польши на второй срок Анджей Дуда принял присягу, передает РИА Новости 6 августа

Анджей Дуда остался президентом Польши, Ярослав Качиньский выиграл шестые выборы подряд © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Рафала Тшасковского.

Торжественная церемония приведения к присяге состоялась в нижней палате парламента (сейме) в присутствии депутатов обеих палат, бывших президентов и премьеров, дипломатов, политиков. Присягу у Дуды в соответствии с протоколом приняла спикер сейма Эльжбета Витек.

В то же время на церемонии не присутствовали некоторые оппозиционные политики, в том числе Тшасковский, глава оппозиционной партии «Гражданская платформа» Борис Будка и бывший премьер-министр Лешек Миллер, за что они подверглись жесткой критике со стороны правящей партии.

После присяги глава государства направился в президентский дворец, где принял доклад от командующего Варшавским военным гарнизоном. После этого состоялось торжественное богослужение.