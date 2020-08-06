Утром 6 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьков, чтобы после этого улететь в Донбасс. Об этом сообщил Telegram-канал Kharkiv Journal

Ходаковский объяснил, зачем Зеленскому понадобилось очередное перемирие в Донбассе © предоставлено Александром Ходаковским сообщении.

На сайте главы государства данных о планах президента посетить Донбасс не было. Однако впоследствии Офис начал трансляцию брифинга Зеленского из Часова Яра — города районного значения в Донецкой области, подчиненному Бахмутскому району.

Не исключено, что глава государства останавливался в Харькове также в связи с заявлением, сделанным накануне министром здравоохранения Максимом Степановым. Он обратил внимание на то, что Харьковская область в течение последних дней заняла одну из лидирующих позиций по заболеваемости коронавирусом.

В целом Украина уже два дня подряд ставит «антирекорды» по заболеваемости COVID-19. По состоянию на утро 6 августа в стране подтверждено уже 76 808 случаев заражения. При этом в Харьковской области за последние сутки — 142 заболевших.