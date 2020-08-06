Парламент Таджикистана назначил выборы президента республики на 11 октября 2020 года. Об этом сообщил помощник председателя верхней палаты парламента по связям со СМИ и неправительственными организациями Навруз Курбонзода

Востоковед объяснил, почему Таджикистан долгое время не признавал коронавирус © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Эмомали Рахмона завершается 6 ноября 2020 года, он занимает этот пост с 1994 года.

По нормам законодательства страны, дата выборов главы государства назначается на совместной сессии обеих палат парламента республики не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего президента.

По конституции Таджикистана, глава государства избирается путем всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным голосованием сроком на семь лет. При этом, один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд, но это ограничение не распространяется на «Основателя мира и национального единства — Лидера нации» Рахмона.

Кандидатом на пост президента республики может быть выдвинут человек не моложе 30 лет, имеющий только гражданство Таджикистана, высшее образование, владеющий государственным языком и проживающий на территории республики не менее последних 10 лет.