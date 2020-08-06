Официальные лица Белоруссии пока не подтвердили свое согласие передать Украине задержанных в Минске россиян, которые ранее имели украинское гражданство. Об этом 6 августа сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер Александром Лукашенко и Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор относительно дальнейшей судьбы так называемых бойцов ЧВК «Вагнер», задержанных в конце июля.

«Разговор вчера между двумя президентами был очень конструктивным, с обеих сторон даны соответствующие распоряжения правоохранительным органам, но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих людей Украине, мы официальной коммуникации не получали. На данный момент, она существует из источника в СМИ», — заявил Кулеба.

В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к некоей «ЧВК Вагнера». Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов.

Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.