Рассматривать вопрос о выдаче российских граждан без представителей МИД РФ и других органов недопустимо. Об этом уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 6 августа заявила РИА Новости, комментируя ситуацию вокруг задержанных в Белоруссии россиян

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян.

«Естественно, я отслеживаю эту ситуацию. Я считаю, что совершенно недопустимо рассматривать вопрос по выдаче российских граждан без представителей российского МИДа и других наших органов и с точки зрения закона, международных норм и принципов, и с точки зрения нравственности», — сказала омбудсмен.

Она выразила надежду на то, что в конечном итоге братское России государство будет действовать как стратегический партнер и дружественная страна.

В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к некоей «ЧВК Вагнера». Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов.

Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они являлись до принятия российского гражданства.