В среду, 5 августа, президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян.
«Естественно, я отслеживаю эту ситуацию. Я считаю, что совершенно недопустимо рассматривать вопрос по выдаче российских граждан без представителей российского МИДа и других наших органов и с точки зрения закона, международных норм и принципов, и с точки зрения нравственности», — сказала омбудсмен.
Она выразила надежду на то, что в конечном итоге братское России государство будет действовать как стратегический партнер и дружественная страна.
В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к некоей «ЧВК Вагнера». Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов.
Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они являлись до принятия российского гражданства.