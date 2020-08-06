В интервью изданию Украина.ру экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг сказал, что России выгодны тесные отношения с Белоруссией в силу геополитического, экономического и военного факторов

Несмотря на имеющиеся противоречия, Москва и Минск продолжают тесно сотрудничать в разных сферах.

«Это страна, которая действительно относится к России хорошо при любом президенте. Есть и экономический фактор, и военное сотрудничество. Если все это учесть, геополитические, экономические реалии, то нам выгодны тесные дружеские отношения», — заявил в интервью изданию Украина.ру экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг. Политолог Олег Бондаренко рассказал, станет ли Белоруссия второй Украиной без Лукашенко © Скриншот с видео Украина.ру

Эксперт также добавил, что у двух стран есть много общего. По его словам, в Белоруссии авторитарный, патерналистский строй, любой другой, кроме нынешнего президента Александра Лукашенко, был бы более европейским.

«Хотя такого резкого перехода к Европе, как на Украине, не будет», — подчеркнул Гринберг.

На Украине люди вышли на улицу в знак недовольства решением Виктора Януковича, который тогда был президентом страны, отложить подписание соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, запланированное на саммит «Восточного партнёрства» в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года. После отстранения его от власти путём госпереворота во главе Украины встали прозападно настроенные политики, которые отказались от сотрудничества с Россией и переориентировались на Европу и США, однако в экономическом плане это не дало никаких положительных результатов. В рамках зоны свободной торговли с ЕС украинские производители могут поставлять только сырьё и товары с низкой добавленной стоимостью. Годовые квоты на отдельные категории продовольственных товаров Киев исчерпывает всего за несколько месяцев. И теперь украинские власти настаивают на пересмотре положений соглашения об ассоциации с ЕС.