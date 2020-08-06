За два дня досрочного голосования явка избирателей на выборах президента Белоруссии составила почти 13%. Об этом 6 августа сообщает belta.by

Политолог Олег Бондаренко рассказал, станет ли Белоруссия второй Украиной без Лукашенко © Скриншот с видео Украина.ру

Общее число избирателей, включенных в списки, превышает 6,8 миллиона человек.

Досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа включительно.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.