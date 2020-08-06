Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными «боевиками». Об этом 6 августа сообщает belta.by

Политолог Олег Бондаренко рассказал, станет ли Белоруссия второй Украиной без Лукашенко © Скриншот с видео Украина.ру сделал на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.

На прошлой неделе, 29 июля, в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.