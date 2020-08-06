Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень не верит в заявления о намерении задержанных под Минском россиян свергнуть власть в республике и считает, что руководство страны раздуло международный скандал для ужесточения контроля за акциями протеста. Он заявил об этом в интервью РИА Новости 6 августа

Эмоции Лукашенко и шанс для оппозиции. Эксперты о Белоруссии перед выборами © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

МИД РФ подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

Черечень считает, что этот инцидент вписывается в контекст президентской избирательной кампании в Белоруссии.

«Не думаю, что они ехали к нам свергать режим… Думаю, власти раздули международный скандал, чтобы ужесточить контроль за проведением массовых мероприятий… Можно чуть ли не войска вводить, ограждать зону проведения митингов БТРами… Это и подготовка к возможной "площади" (возможной акции протеста после выборов. — Ред.) в том числе», — заявил он.

При этом кандидат считает, что власти не будут вводить чрезвычайное положение и выборы не отменят. Он также не ожидает, что в итоге из-за истории с задержанными россиянами будет конфликт с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс.

Задержанные, подчеркнул Песков, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.