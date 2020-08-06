В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. Они подозреваются в организации массовых беспорядков и террористических актов.
МИД РФ подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Черечень считает, что этот инцидент вписывается в контекст президентской избирательной кампании в Белоруссии.
«Не думаю, что они ехали к нам свергать режим… Думаю, власти раздули международный скандал, чтобы ужесточить контроль за проведением массовых мероприятий… Можно чуть ли не войска вводить, ограждать зону проведения митингов БТРами… Это и подготовка к возможной "площади" (возможной акции протеста после выборов. — Ред.) в том числе», — заявил он.
При этом кандидат считает, что власти не будут вводить чрезвычайное положение и выборы не отменят. Он также не ожидает, что в итоге из-за истории с задержанными россиянами будет конфликт с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс.
Задержанные, подчеркнул Песков, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.