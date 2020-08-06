«Даже сейчас в Конституции у нас прописан нейтралитет, ни в каких военных конфликтах и блоках мы не участвуем. Наше членство в ОКДБ уже сегодня противоречит с основным законом», — заявил Черечень.
Он подчеркнул, что если Белоруссия позиционирует себя как независимое суверенное государство, которое имеет возможность говорить на равных со всеми странами, то она не должна «вилять» в чью-то сторону.
«Если мы в ОДКБ, значит, нам в противовес будет НАТО, значит, будут проблемы в возможности договориться с ЕС и США. Это будет блокер для отношений», — пояснил Черечень.
Он также отметил, что Белоруссия находится «между молотом и наковальней» и не собирается ни с кем воевать.
«Есть два гиганта — Россия и ЕС, две военные махины. Если кто-то из них захочет на нас надавить, мы не сможем сопротивляться. Нам и армия большая не нужна по этой причине: наши силы все равно будут несоизмеримо малы», — сказал кандидат.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендуют: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского.
Кандидатам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало было отказано в регистрации.