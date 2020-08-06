Белоруссия не должна состоять ни в НАТО, ни в ОДКБ, считает кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, опубликованном в четверг, 6 августа

«Даже сейчас в Конституции у нас прописан нейтралитет, ни в каких военных конфликтах и блоках мы не участвуем. Наше членство в ОКДБ уже сегодня противоречит с основным законом», — заявил Черечень.

Он подчеркнул, что если Белоруссия позиционирует себя как независимое суверенное государство, которое имеет возможность говорить на равных со всеми странами, то она не должна «вилять» в чью-то сторону.

«Если мы в ОДКБ, значит, нам в противовес будет НАТО, значит, будут проблемы в возможности договориться с ЕС и США. Это будет блокер для отношений», — пояснил Черечень.

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«Есть два гиганта — Россия и ЕС, две военные махины. Если кто-то из них захочет на нас надавить, мы не сможем сопротивляться. Нам и армия большая не нужна по этой причине: наши силы все равно будут несоизмеримо малы», — сказал кандидат.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендуют: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского.

Кандидатам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало было отказано в регистрации.