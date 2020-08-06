О совместных учениях украинской Нацгвардии и итальянских карабинеров договорися глава МВД Украины Арсен Аваков на встрече с командующим карабинерами Италии Джованни Нистри, сообщает 6 августа информагентсво УНИАН

Речь идет об обучении по нескольким направлениям: языковая подготовка, деятельность горно-штурмовых подразделений, работа кинологов и авиации. Названа дата рассмотрения апелляции по делу убийцы итальянского журналиста в Донбассе © пресс-служба МВД Украины

По мнению Авакова, Украина заинтересована в таком обмене опытом во время проведения общественных мероприятий в условиях пандемии COVID-19.

«Я с радостью приглашаю господина Джованни Нистри в Украину, чтобы на полигоне наши гвардейцы продемонстрировали свое мастерство в вопросах охраны общественного порядка, дипломатических представительств, работы кинологов и специальных подразделений, в частности, авиационных», — добавил он.

Подписание договора о сотрудничестве с итальянскими карабинерами запланировано на октябрь 2020 года.

Тем временем, в Италии продолжает отбывать наказание сотрудник украинской Нацгвардии Виталий Маркив. Ранее итальянский суд приговорил его к 24 года тюрьмы за убийство фотографа Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова в Донбассе в 2014 году.