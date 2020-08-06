Киев спустя шесть лет после гибели в Донбассе фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина так и не огласил итоги своего расследования и не передал Москве никаких документов. Об этом официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила РИА Новости 6 августа

Один из убитых. Памяти Андрея Стенина © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк рассказала она.

По словам Петренко, СК вместе с МВД и ФСБ продолжают искать причастных к убийству журналиста и в рамках международного сотрудничества пытаются получить копии документов о произошедшем от украинской стороны.

При этом свидетели обстрела, в результате которого погиб Стенин и другие гражданские, рассказали следователям, что к этому причастны именно украинские военные: на их форме были «нашивки с изображением национального флага». Также идентифицирована военная техника Нацгвардии Украины, находившаяся поблизости — в окрестностях поселка Горняка в Снежнянском районе Донецкой области, отметила представитель СК.

Андрей Стенин погиб на 34-м году жизни 6 августа 2014 года при обстреле колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным следствия, всего было уничтожено более десяти машин с гражданскими, спастись удалось лишь нескольким людям.

Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки: до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и многие другие районы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга журналист указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.