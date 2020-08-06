Китай уже практически вышел на первое место в экономической гонке, но у него есть слабое место, это зависимость от поставок энергоресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист Алан Мамиев

«Отрезав ему поставки углеводородов из России и Ирана, а также обогащённого урана из России, можно остановить эту фабрику 21 века, что США и постараются сделать, для начала развязав войну в Иране», — рассказал собеседник издания.

Россия и Китай — дружба домами в Лондоне, бизнесом — в Арктике и оружием — в космосе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Наша элита неспособна «родить» свой собственный глобальный проект, а только занимается торгом, кому подороже и выгодней себя продать. Если ничего не будет меняться, то Россию могут просто разделить, и граница пройдет по Уралу. Причем сделают это наши собственные элиты, сдав РФ так же, как они когда-то уже сдали СССР, опыт предательства у них богатый», — добавил он.

Торговая война между США и Китаем обострилась в 2018 году. Белый дом обвинил КНР в воровстве американских технологий и установил пошлины на китайские товары. Пекин принял ответные меры. В мае 2019 года американские компании прекратили сотрудничество с Huawei. После безуспешных попыток достичь компромисса и новых взаимных санкций стороны 15 января 2020 года смогли подписать первую часть торговой сделки.

Полностью интервью можно прочитать здесь.