В ответе на запрос издания Украина.ру Департамент информации и печати МИД РФ сообщил, что в заложниках оказались 7 граждан РФ и 6 граждан Украины, работавших на судне Curacao Trader

17 июля портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море, сообщил, что 8 вооружённых пиратов поднялись на борт танкера MV Curacao Trader, способный перевозить как нефть, так и жидкие химические вещества, который шёл под флагом Либерии, в 230 морских милях к югу от нигерийского города Лагос и взяли в заложники 13 из 19 членов экипажа. Светлана Фабрикант: Бандиты напали на моряков, так как знали, что на судне украинцы и русские, и поэтому "обратки" не будет © Из личного архива Светланы Фабрикант

В ответе на запрос издания Украина.ру Департамент информации и печати МИД РФ уточнил: «По имеющимся данным, с его борта похищено 13 членов экипажа, из которых 7 являются гражданами России, остальные — гражданами Украины. Российские диппредставительства в регионе во взаимодействии с местными компетентными органами и компанией-судовладельцем «Alison Management Corp» предпринимают все возможные меры по скорейшему освобождению похищенных моряков».

23 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин сказал, что вопросы освобождения заложников обсуждаются в закрытом формате.

Гвинейский залив считается самым опасным регионом с точки зрения нападения морских разбойников. По оценке Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на Гвинейский залив.