За отчетный месяц Мозырский и Новополоцкий заводы отгрузили Украине 238,2 тыс.т дизельного топлива при обычной нагрузке для данного направления 180 тыс. т, отмечают эксперты.
Это на 24%, или 46,5 тыс. т больше, чем белорусские поставщики отправили на Украину в июне.
При этом по сравнению с июлем 2019, когда в страну завезли 644,2 тыс.т ДТ, импорт дизтоплива сократился на 12,8%.
Тем не менее, эксперты отмечают, что по итогам семи месяцев 2020 года объемы импорта ДТ существенно не изменились и даже немного выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 0,4% (13,1 тыс. т), составив 3423,7 тыс. т.