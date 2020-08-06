В июле импорт дизельного топлива на Украину по сравнению с июнем увеличился на 4% (на 22,1 тыс. Т), до 563 тыс. тонн, причем доля белорусского энергоносителя выросла почти на 7%, говорится в оперативных данных «Консалтинговой группы А-95»

За отчетный месяц Мозырский и Новополоцкий заводы отгрузили Украине 238,2 тыс.т дизельного топлива при обычной нагрузке для данного направления 180 тыс. т, отмечают эксперты.

Это на 24%, или 46,5 тыс. т больше, чем белорусские поставщики отправили на Украину в июне.

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Тем не менее, эксперты отмечают, что по итогам семи месяцев 2020 года объемы импорта ДТ существенно не изменились и даже немного выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 0,4% (13,1 тыс. т), составив 3423,7 тыс. т.