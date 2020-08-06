«Решил не отставать от Максима Бахматова», — написал Новиков.

Будущее туманно: Зеленский остался без личного футуролога

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© REUTERS, David W Cerny/File Photo
37-летний футуролог Новиков родился в Донецке, у него два образования, полученных в Лондоне, — юридическое и кинорежиссура. Работал в Англии, Греции, Украине, России. Новиков возглавляет киевский филиал американской организации Университет Сингулярности. 

Глава государства подписал указ о назначении Новикова своим советником 9 июля.

В июле Максим Бахматов решил временно покинуть должность советника мэра Киева Виталия Кличко

«Если в двух словах: я манал развивать город во время выборов. Турбулентность и грязь, которую накидывают, никак не связаны с эффективным управлением», — заявил Бахматов.

При этом он намерен вернутся в команду Кличко в ноябре, после местных выборов.

Футурология — наука прогнозирования будущего на основании исследования ряда имеющихся факторов, зависимостей и тенденций. Она необходима, чтобы оценить, как сегодняшняя ситуация в отдельной области может повлиять на жизнь человечества через 5-10 лет, и можно ли изменить это влияние в свою выгоду или минимизировать его.