Будущее туманно: Зеленский остался без личного футуролога

Внештатный советник президента Украины Игорь Новиков написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Об этом 5 августа он сообщил на своей странице в Facebook

«Решил не отставать от Максима Бахматова», — написал Новиков.

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Глава государства подписал указ о назначении Новикова своим советником 9 июля.

В июле Максим Бахматов решил временно покинуть должность советника мэра Киева Виталия Кличко.

«Если в двух словах: я манал развивать город во время выборов. Турбулентность и грязь, которую накидывают, никак не связаны с эффективным управлением», — заявил Бахматов.

При этом он намерен вернутся в команду Кличко в ноябре, после местных выборов.

Футурология — наука прогнозирования будущего на основании исследования ряда имеющихся факторов, зависимостей и тенденций. Она необходима, чтобы оценить, как сегодняшняя ситуация в отдельной области может повлиять на жизнь человечества через 5-10 лет, и можно ли изменить это влияние в свою выгоду или минимизировать его.