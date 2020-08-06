Будущее туманно: Зеленский остался без личного футуролога

«Решил не отставать от Максима Бахматова», — написал Новиков.
37-летний футуролог Новиков родился в Донецке, у него два образования, полученных в Лондоне, — юридическое и кинорежиссура. Работал в Англии, Греции, Украине, России. Новиков возглавляет киевский филиал американской организации Университет Сингулярности.
Глава государства подписал указ о назначении Новикова своим советником 9 июля.
В июле Максим Бахматов решил временно покинуть должность советника мэра Киева Виталия Кличко.
«Если в двух словах: я манал развивать город во время выборов. Турбулентность и грязь, которую накидывают, никак не связаны с эффективным управлением», — заявил Бахматов.
При этом он намерен вернутся в команду Кличко в ноябре, после местных выборов.
Футурология — наука прогнозирования будущего на основании исследования ряда имеющихся факторов, зависимостей и тенденций. Она необходима, чтобы оценить, как сегодняшняя ситуация в отдельной области может повлиять на жизнь человечества через 5-10 лет, и можно ли изменить это влияние в свою выгоду или минимизировать его.