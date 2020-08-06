В среду, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с инвесторами и озвучил готовность поддерживать все проекты, которые повысят имидж страны и дадут новые рабочие места. Речь идет об инвестициях в размере более 1,2 млрд евро. Об этом сообщается на сайте главы государства

Выживут приспособившиеся. Как малый бизнес на Украине переживает карантин © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Это вычислительный дата-центр мощностью 1 ГВт от компании Yom Capital Ltd. Еще один проект предлагает компания NBT. Ее представители планирут построить на Украине ветроэлектростанцию с объемом инвестиций свыше 1,2 млрд евро. Планируется, что эти деньги придут в страну уже осенью этого года.

Владимир Зеленский подчеркнул, что основная задача власти сейчас — строительство новой Украины.

«Страны с инвестициями. Когда мы говорим об инвестициях, мы говорим не о деньгах, мы говорим прежде всего о проектах. Проекты, которые дают возможность повышать имидж Украины, предоставляют рабочие места», — сказал глава государства.