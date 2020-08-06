Экс-замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Александр Скипальский назвал несколько причин роста террористической активности на Украине. Он рассказал об этом в комментарии «РБК-Украина» 6 августа

Театр одного актера или настоящий теракт. Что произошло в Луцке © REUTERS, Mykola Martyniuk

«Третье — это действие агентуры [России] по дестабилизации ситуации в стране. Это внедрение "теории хаоса", чтобы натравить разные ветви власти между собой или, например, оппозицию на действующую власть. Это (серия терактов — ред.) абсолютно может отыгрывать такую роль», — считает экс-замглавы СБУ.

За последние две недели Украина столкнулась с целым рядом атак террористов-одиночек. Каждый раз злоумышленники, угрожая оружием или взрывчаткой, захватывали заложников и выдвигали требования властям.

Обвинения в адрес РФ после очередных ЧП случаются на Украине регулярно. Так, сразу же после крупных взрывов арсеналов в Балаклее в 2017 году Харьковской области тогдашние власти заявили о возможной атаке с воздуха беспилотника РФ. Однако несколько месяцев назад парламентская комиссия установила, что взрывы были организованы изнутри части и скорее всего преследовали цель скрыть случаи масштабного воровства.