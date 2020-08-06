В качестве первой причины он назвал рост напряженности, особенно среди той части населения, которая имеет возможность запасаться оружием и взрывчаткой. Во-вторых, Скипальский напомнил о многочисленных так до конца и не раскрытых случаях взрывов военных складов в стране.
«Третье — это действие агентуры [России] по дестабилизации ситуации в стране. Это внедрение "теории хаоса", чтобы натравить разные ветви власти между собой или, например, оппозицию на действующую власть. Это (серия терактов — ред.) абсолютно может отыгрывать такую роль», — считает экс-замглавы СБУ.
За последние две недели Украина столкнулась с целым рядом атак террористов-одиночек. Каждый раз злоумышленники, угрожая оружием или взрывчаткой, захватывали заложников и выдвигали требования властям.
Обвинения в адрес РФ после очередных ЧП случаются на Украине регулярно. Так, сразу же после крупных взрывов арсеналов в Балаклее в 2017 году Харьковской области тогдашние власти заявили о возможной атаке с воздуха беспилотника РФ. Однако несколько месяцев назад парламентская комиссия установила, что взрывы были организованы изнутри части и скорее всего преследовали цель скрыть случаи масштабного воровства.