Настоятель храма в селе Галиновке в Волынской области Алексей Шаран в Facebook «случайно» поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем ангела, за что местные жители повесили на двери храма свой замок. На поздравление Шарана на днях обратил внимание местный журналист Алексей Биянов в Facebook

На представленных им скриншотах видно, как под фотографией российского лидера Шаран написал: «Поздравляю с Днем ангела! Желаю здоровья, терпения, оптимизма и всякого добра на многая и благая лета!».

Позже информацию об этом распространили некоторые местные СМИ. В частности, издание «Буг» нашло посты Шарана, где он поздравляет подписчиков с Днем Победы и призывает отказаться от маков — символа Дня памяти и примирения, который на Украине отмечают 8 мая.

Священник из УПЦ рассказал, какой главный грех мучает украинцев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сайте Владимир-Волынской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Шарана называют «главой епархиального отдела по взаимодействию с военными группировками и другими силовыми структурами».

Позднее сам Шаран в Facebook прокомментировал свое поздравление Путина с Днем ангела.

«28 июля я приветствовал именинников, как всегда, с днем Ангела. По традиции, набранный текст взял в рассылку всех, кто носит имя Владимир. Поскольку хорошо не разбираюсь в смартфонах и Facebook, по ошибке в рассылку попал и президент РФ. Друзья увидели, подсказали — и я поздравление удалил», — рассказал он, добавив, что не хотел никого обидеть этим приветствием и отметил, что оно «вышло ошибочно».

Однако такое объяснение не удовлетворило жителей Галиновки, которые повесили свой замок на храм преподобного Сергия Радонежского, настоятелем которого является отец Шаран. Кроме того, сообщается, что на этой неделе перед храмом прихожане хотят устроить собрание, где будут обсуждать случившееся, и позвали на него Шарана.