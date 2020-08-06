Украинская топ-модель Дарья Кириллюк, заявившая о том, что ее избили охранники турецкого пляжа Momo, могла пострадать от рук своего молодого человека. Об этом 5 августа сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах

По словам собеседника издания, парень модели, уроженец Турции с американским гражданством Баран Гюнеш приревновал девушку к состоятельному магнату из одной из арабских стран.

Владелец турецкого пляжа обвинил избитую украинскую модель в клевете © Instagram dariakyryliuk

«Но затем потасовка продолжилась уже на улице, модель попала своему парню под горячую руку. Есть свидетель, который видел, как девушку бил ее парень. Самые серьезные побои нанес девушке именно он, но в заявлении полиции модель это умолчала, и утверждает, что ее жестоко избили охранники клуба», — сообщил источник.

Ранее украинская топ-модель Дарья Кирилюк заявила, что ее жестоко избили охранники пляжа Momo на турецком курорте Чешме. Причину конфликта девушка не назвала.