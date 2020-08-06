Так, средний рост украинок составляет 164 сантиметра, вес — 71 килограмм, что на один килограмм больше, чем в 2019 году.
Что касается мужчин, то, по данным Госстата, их средние рост и вес за год не изменились — 175 сантиметров и 80 килограммов.
В службе статистики также отметили, что сниженная масса тела зафиксирована у 1,2% украинцев, нормальная — у 42,4%, избыточная — у 39,7%, ожирение — у 16%, крайнее ожирение — у 0,7%. Таким образом, превышение нормы веса в разной степени наблюдается у 56,4% украинцев.
Ранее специалист в области социальной психологии Владимир Савинов предупреждал о возможности увеличения числа случаев ожирения среди украинцев, к чему может привести постоянный рост цен на еду.