Средние рост и вес совершеннолетних украинцев составляют 169 сантиметров и 75 килограммов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины

Психолог: Рост цен на овощи и фрукты приведет к ожирению украинцев © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Что касается мужчин, то, по данным Госстата, их средние рост и вес за год не изменились — 175 сантиметров и 80 килограммов.

В службе статистики также отметили, что сниженная масса тела зафиксирована у 1,2% украинцев, нормальная — у 42,4%, избыточная — у 39,7%, ожирение — у 16%, крайнее ожирение — у 0,7%. Таким образом, превышение нормы веса в разной степени наблюдается у 56,4% украинцев.

Ранее специалист в области социальной психологии Владимир Савинов предупреждал о возможности увеличения числа случаев ожирения среди украинцев, к чему может привести постоянный рост цен на еду.