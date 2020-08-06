Компания Google с апреля по июнь заблокировала более 2,5 тысяч каналов на YouTube, связанных с Китаем и Россией, в рамках борьбы с дезинформацией. Об этом сообщается в блоге Google 5 августа

Google заблокировал рекламный аккаунт Зеленского © CC0, Pixabay сообщила, что за три месяца заблокировала 2596 каналов, «связанных с Китаем». Отмечается, что большая их часть публиковала спам и неполитический контент, однако присутствовал и политический контент, в том числе материалы, связанные с борьбой с COVID-19 в США и протестах против расовой дискриминации.

За тот же период заблокированы около 90 каналов, связанных с Россией. Часть публиковали информацию на русском и английском языках о ЕС, Литве, Украине и США, другие — на русском, немецком и фарси о России, Сирии и реакции США на COVID-19, а также информацию о внутренней политике РФ и международных вопросах.

Также было заблокировано около 20 каналов, связанных с Ираном.