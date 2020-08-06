«В порту Бейрута в момент взрыва было два судна с украинскими экипажами. Один — под флагом Сьерра-Леоне, а второй — Коморских островов, но экипажи там наши. Вышли из Мариуполя, везли зерно. Есть информация, что вроде как одно судно вышло из порта Бейрута. Со вторым — "Моро Стар" — пока нет связи. Видимо, после ударной волны есть проблемы с интернетом, а на судне и так связь не всегда хорошая. Сутки непонятно, где они сейчас находятся. Хотелось бы, чтобы они не попали под ударную волну. Вроде говорят, что они должны были уйти, но точной информации нет», — рассказала собеседница издания.
Во вторник, 4 августа, в порту Бейрута произошло несколько взрывов, в результате которых погибли больше 100 человек, около 4 тысяч получили ранения. По предварительной версии, причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали почти три тысячи тонн конфиската — аммиачной селитры, хранившейся в порту с 2014 года.