Один из украинских кораблей, который находился в ливанском порту в день взрыва в Бейруте, до сих пор не выходит на связь. Об этом в четверг, 6 августа, сообщило издание «Страна» со ссылкой на председателя наблюдательного совета благотворительной организации Фонд помощи морякам «Ассоль» Светлану Фабрикант

«В порту Бейрута в момент взрыва было два судна с украинскими экипажами. Один — под флагом Сьерра-Леоне, а второй — Коморских островов, но экипажи там наши. Вышли из Мариуполя, везли зерно. Есть информация, что вроде как одно судно вышло из порта Бейрута. Со вторым — "Моро Стар" — пока нет связи. Видимо, после ударной волны есть проблемы с интернетом, а на судне и так связь не всегда хорошая. Сутки непонятно, где они сейчас находятся. Хотелось бы, чтобы они не попали под ударную волну. Вроде говорят, что они должны были уйти, но точной информации нет», — рассказала собеседница издания.