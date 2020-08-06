«В местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области неизвестными лицами со стороны Таджикистана был произведен выстрел, предположительно из охотничьего ружья, по военнослужащему ГПС Киргизии», — говорится в сообщении.
Пограничник получил сквозное ранение руки. Ему была оказана первая помощь, состояние здоровья в настоящий момент оценивается как удовлетворительное.
По данным ведомства, в настоящее время проводится встреча пограничных представителей Киргизии и Таджикистана, обстановка на данном участке госграницы характеризуется как стабильная.