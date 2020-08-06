На киргизско-таджикском участке государственной границы был ранен военнослужащий пограничной службы. Об этом в четверг, 6 августа, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГПС Киргизии

«В местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области неизвестными лицами со стороны Таджикистана был произведен выстрел, предположительно из охотничьего ружья, по военнослужащему ГПС Киргизии», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в настоящее время проводится встреча пограничных представителей Киргизии и Таджикистана, обстановка на данном участке госграницы характеризуется как стабильная.