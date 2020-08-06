В США полиция задержала троих подростков после проникновения на территорию поместья, принадлежащего президенту Дональду Трампа, в штате Флорида. Об этом в среду, 5 августа, сообщила The Miami Herald

Пришла горячая пора: президентская гонка в США вышла на финишную прямую © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк скрыться на автомобиле от полиции, в результате чего они вышли из машины и перелезли через ограждение ближайшего поместья.

«Они не пытались проникнуть в здание, а лишь перебрались через стену, чтобы спрятаться. Они понятия не имели, где оказались», — уточнил официальный представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник.

По его словам, у подростков был обнаружен автомат Калашникова, который они, по их признанию, «нашли случайно».

Подросткам предъявлено обвинение в незаконном владении огнестрельным оружием, взломе с применением оружия и сопротивлении при аресте без применения насилия. В настоящее время прокуратура Палм-Бич решает, предъявлять ли им обвинения как взрослым.