Трое подростков пытались скрыться на автомобиле от полиции, в результате чего они вышли из машины и перелезли через ограждение ближайшего поместья.
«Они не пытались проникнуть в здание, а лишь перебрались через стену, чтобы спрятаться. Они понятия не имели, где оказались», — уточнил официальный представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник.
По его словам, у подростков был обнаружен автомат Калашникова, который они, по их признанию, «нашли случайно».
Подросткам предъявлено обвинение в незаконном владении огнестрельным оружием, взломе с применением оружия и сопротивлении при аресте без применения насилия. В настоящее время прокуратура Палм-Бич решает, предъявлять ли им обвинения как взрослым.