Строительные леса обрушились во время проведения работ в одном из домов в украинской Полтаве, в результате пострадали четверо человек. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба областного управления полиции
«По предварительным данным, по улице Пилипа Орлика во время строительства обрушились леса. В результате падения строительной "платформы" пострадали четыре человека. На месте работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства происшествия», — говорится в материале силовиков.
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