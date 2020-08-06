В Николаеве маршрутка влетела в дерево, пострадали 9 человек
В Николаеве маршрутка влетела в дерево, пострадали 9 человек
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«По предварительным данным, по улице Пилипа Орлика во время строительства обрушились леса. В результате падения строительной "платформы" пострадали четыре человека. На месте работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства происшествия», — говорится в материале силовиков.

 