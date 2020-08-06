Строительные леса обрушились во время проведения работ в одном из домов в украинской Полтаве, в результате пострадали четверо человек. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба областного управления полиции

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