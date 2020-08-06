Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, в чем заключается основа и суть политики по-белорусски. Фрагмент его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону 5 августа опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого»

«Лидер нации не должен делать это». Названы главные ошибки избирательной кампании Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Если я вижу, что что-то несправедливо, для меня это неприемлемо. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Белоруссию, то это сразу все», — подчеркнул он.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.