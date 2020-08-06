Генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель обвинил президента страны Владимира Зеленского в политической коррупции. Об этом 5 августа сообщают «Украинские новости»

Мэр на «Мерседесе» Януковича. «Слуга народа» Дубинский может возглавить Киев © Facebook/Александр Дубинский Александром Дубинским.

Кошель призвал власти и правоохранительные органы отказаться от практики возбуждения уголовных производств накануне избирательной кампании.

«Это напоминает мне скорее позднего Виктора Януковича. Налицо все признаки использования административного ресурса или политической коррупции», — подчеркнул он.

Кошель считает, что ситуация имеет «неприятные риски», так как на нее могут обратить внимание международные организации.

Инцидент, о котором говорит Кошель, касался обсуждения Зеленским и Дубинским использования уголовных дел против окружения действующего столичного мэра Виталия Кличко в борьбе за эту должность.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября 2020 года. Согласно с изменениями в законодательстве в тех населенных пунктах, где меньше 10 тыс. избирателей, выборы глав депутатов местных советов пройдут по пропорциональной системе с условно открытыми списками. В остальных — по мажоритарной системе относительного большинства. Также вводится императивный мандат, согласно которому партия может лишить депутата полномочий, если его деятельность не отвечает интересам политсилы.

Согласно майскому опросу Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», за Кличко готовы проголосовать 40% киевлян.