Украинский лидер Владимир Зеленский назначил заместителем главы офиса президента бывшего чиновника МВД Олега Татарова. Об этом говорится в указе от 5 августа на сайте главы государства

Зеленский ответил на вопрос, почему назначил на госдолжности своих друзей и бизнес-партнеров © скриншот видео Украина • РУ Татарова Олега Юрьевича заместителем руководителя офиса президента Украины», — сказано в тексте указа.

По данным офиса президента, Татаров будет отвечать за правоохранительное направление.

«В компетенцию Олега Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы офиса президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции и защиты прав человека», — объяснили в пресс-службе главы государства.

Татаров был заместителем начальника главного следственного управления МВД Украины с 2011 по 2014 год. С 2014 года занимался адвокатской практикой.