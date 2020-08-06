«Назначить Татарова Олега Юрьевича заместителем руководителя офиса президента Украины», — сказано в тексте указа.
По данным офиса президента, Татаров будет отвечать за правоохранительное направление.
«В компетенцию Олега Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы офиса президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции и защиты прав человека», — объяснили в пресс-службе главы государства.
Татаров был заместителем начальника главного следственного управления МВД Украины с 2011 по 2014 год. С 2014 года занимался адвокатской практикой.