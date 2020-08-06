Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост начальника Главного управления разведки министерства обороны Кирилла Буданова. Соответствующий документ 5 августа разместила пресс-служба главы государства

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер объяснили «необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности».

Ранее Буданов был офицером ГУ разведки. Других деталей его биографии не называется.

В ноябре 2018 года имя Кирилла Буданова было упомянуто в репортаже телеканала «Россия 24», в котором говорилось о подготовке диверсий в Крыму в 2016 году. Там, в частности, был показан допрос подполковника в отставке украинской военной разведки Георгия Абдиллаева. Последний утверждал, что Буданов должен был быть непосредственным исполнителем серии терактов в Крыму.

В апреле 2019 года украинские СМИ сообщали о том, что под машиной Буданова пытались установить взрывчатку, однако бомба взорвалась в руках исполнителя покушения.

До этого украинскую военную разведку возглавлял Василий Бурба. Он руководил ведомством с 2016 года, а раньше работал в СБУ. В 2017 году российский Следственный комитет возбудил против Бурбы и других высокопоставленных сотрудников военного ведомства Украины уголовные дела по обвинению в геноциде и применении запрещенных приемов ведения войны. В СК тогда заявили, что ведомство задокументировало «десятки фактов преступлений против русскоязычного населения Донбасса». В 2018 году Бурба попал в российский санкционный список.