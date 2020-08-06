Интервью записали в Президентском дворце в Минске, в зале, где в феврале 2015 года проходили переговоры по Минским соглашениям.
Запись прерывалась на телефонную беседу Лукашенко и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
«Я ему [Зеленскому] сказал, что Гордон — отвратительный человек, плохой человек. Он говорит: «Александр Григорьевич, он, конечно, плохой человек, но не совсем». Передавал привет», — приводятся слова белорусского лидера после беседы с Зеленским.
В разговоре с украинским телеведущим Лукашенко рассказал об отношениях между Минском и Киевом, о российском лидере Владимире Путине, о нынешнем украинском президенте, о задержанных под Минском россиянах, о предстоящих выборах в стране и о дебатах с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.