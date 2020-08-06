Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которое выйдет на YouTube-канале «В гостях у Гордона» в ближайшие дни

«Я и великие». Гордон грязно оскорбил Газманова и опубликовал с ним совместное фото © Facebook/Дмитрий Гордон

Запись прерывалась на телефонную беседу Лукашенко и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Я ему [Зеленскому] сказал, что Гордон — отвратительный человек, плохой человек. Он говорит: «Александр Григорьевич, он, конечно, плохой человек, но не совсем». Передавал привет», — приводятся слова белорусского лидера после беседы с Зеленским.

В разговоре с украинским телеведущим Лукашенко рассказал об отношениях между Минском и Киевом, о российском лидере Владимире Путине, о нынешнем украинском президенте, о задержанных под Минском россиянах, о предстоящих выборах в стране и о дебатах с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.