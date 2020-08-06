Украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 5 августа рассказал о его намерении выдать задержанных россиян, которых Минск считает «боевиками» ЧВК Вагнера, России и Украине

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

В частности, президент Украины Владимир Зеленский просил Лукашенко выдать тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе и имеет украинское гражданство, отметил Гордон.

Он также выразил уверенность в том, что передача задержанных обязательно произойдет.

Белорусские власти 29 июля задержали 33 российских граждан, которые якобы являются «боевиками частной военной компании», по подозрению в подготовке терактов и массовых беспорядков в республике в связи с президентскими выборами, назначенными на 9 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что задержанные россияне являются сотрудниками ЧОП, были в Белоруссии транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по его словам, не совершали противоправных действий, а Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.