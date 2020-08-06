«Будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину», — сказал журналист.
В частности, президент Украины Владимир Зеленский просил Лукашенко выдать тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе и имеет украинское гражданство, отметил Гордон.
Он также выразил уверенность в том, что передача задержанных обязательно произойдет.
Белорусские власти 29 июля задержали 33 российских граждан, которые якобы являются «боевиками частной военной компании», по подозрению в подготовке терактов и массовых беспорядков в республике в связи с президентскими выборами, назначенными на 9 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что задержанные россияне являются сотрудниками ЧОП, были в Белоруссии транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по его словам, не совершали противоправных действий, а Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.