Президент Белоруссии Александр Лукашенко очень серьезно опасается значительно более серьезных и массовых выступлений, чем это было раньше. А когда есть серьезное массовое недовольство, появляются те, кто готов завернуть в свою пользу массовый народный протест. Об этом рассказал политолог Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Западу не нужен Лукашенко, ориентированный на Запад, он не сможет сделать Белоруссию русофобской © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Поэтому Лукашенко действительно очень серьезно опасается значительно более серьезных и массовых выступлений, чем это было раньше. А когда есть серьезное массовое недовольство, появляются те, кто готов завернуть в свою пользу массовый народный протест. И они могут появиться и в Белоруссии. Так что я думаю, что с подачи Запада такая подготовка идет. Есть сообщения о том, что даже готовятся парамилитарные структуры в соответствующих лагерях. То есть все возможно, и выборы будут непростыми», — считает Жарихин.

Западу выгодно свержение Лукашенко потому, что Запад обычно меняет того лидера, который инициирует прозападный курс, но при этом оставляет старые порядки в стране, добавил политолог.

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Белорусские власти 29 июля задержали 33 российских граждан, которые якобы являются «боевиками частной военной компании», по подозрению в подготовке терактов и массовых беспорядков в республике в связи с президентскими выборами, назначенными на 9 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что задержанные россияне являются сотрудниками ЧОП, были в Белоруссии транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по его словам, не совершали противоправных действий, а Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.