Ране экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало написал открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил поддержать свободные выборы в стране.
«У соперников Лукашенко есть надежда на то, что Путин их поддержит, потому что Лукашенко предал Российскую Федерацию. Он стал не просто нахлебником, каким был раньше, я цитирую Затулина, он стал предателем. Потому что он сдал наших ЧВКашников, которые через территорию Белоруссии ехали работать в третью страну», — сказал Мирзаян.
По его словам, с Лукашенко «была договоренность, что эти ребята улетят спокойно, такие вещи всегда обговариваются с белорусским КГБ».
«Батька эти гарантии дал, а потом демонстративно нарушил и демонстративно задержал, чтобы использовать это во внутриполитической кампании и в качестве заложников, требуя от РФ каких-то уступок», — констатировал эксперт.
Он напомнил, что Лукашенко угрожает сдать этих ребят Украине, которая уже потирает лапки от такого грандиозного внешнеполитического подарка. «Это предательство», — подчеркнул Мирзаян.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.
9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.