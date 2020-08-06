Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему соперники президента Белоруссии Александра Лукашенко обращаются за помощью к президенту РФ Владимиру Путину

Ране экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало написал открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил поддержать свободные выборы в стране.

«У соперников Лукашенко есть надежда на то, что Путин их поддержит, потому что Лукашенко предал Российскую Федерацию. Он стал не просто нахлебником, каким был раньше, я цитирую Затулина, он стал предателем. Потому что он сдал наших ЧВКашников, которые через территорию Белоруссии ехали работать в третью страну», — сказал Мирзаян.

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

«Батька эти гарантии дал, а потом демонстративно нарушил и демонстративно задержал, чтобы использовать это во внутриполитической кампании и в качестве заложников, требуя от РФ каких-то уступок», — констатировал эксперт.

Он напомнил, что Лукашенко угрожает сдать этих ребят Украине, которая уже потирает лапки от такого грандиозного внешнеполитического подарка. «Это предательство», — подчеркнул Мирзаян.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.