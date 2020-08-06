Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что Александр Лукашенко в очередной раз выиграет президентские выборы в Белоруссии, однако то, как он добивался этой победы, показывает его слабость и неуверенность в собственной позиции, сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

«Лукашенко однозначно выиграет, исходя из данных белорусского аналога Центризбиркома. Но он проиграет выборы, потому что на выборах нужно не только получить необходимое количество голосов. Выборы нужны для легитимации власти, для укрепления власти, для того чтобы усилить свои позиции перед внешними игроками. По всем этим позициям Лукашенко проиграет по итогам этой кампании», — сказал эксперт.

По его мнению, Лукашенко сам привел себя к этому поражению, когда превратил выборы из более или менее приличной электоральной процедуры в абсолютный фарс после того, как три основных оппозиционных кандидата демонстративно были сняты властью с выборов, и против них были возбуждены уголовные дела

Таким образом президент показал свою слабость, поскольку «все посчитали, что Лукашенко почему-то испугался эти трех, честно скажем, политических ноунеймов», добавил Мирзаян.

Эмоции Лукашенко и шанс для оппозиции. Эксперты о Белоруссии перед выборами © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк здесь.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.