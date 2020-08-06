Антироссийская инициатива украинских, польских и литовских властей, известная под названием «Люблинский треугольник», пока находится в зачаточном состоянии, рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

«Это старая инициатива Варшавы по укреплению экономических, политических и военных связей на территории бывшей первой Речи Посполитой. Для Варшавы всегда было проблемой, что Белоруссия не поддерживает эти инициативы, но Литва и Украина традиционно их поддерживают», — отметил Неменский.

Он отметил, что участники «треугольника» взаимодействуют на парламентском уровне, имеет место военное сотрудничество в лице литовско-польско-украинской бригады, совместного военного соединения.

В то же время никакая международная структура не сформирована, это просто инициатива переговорного характера, подчеркнул эксперт.

Минску «Люблин» не нужен. Почему Белоруссия не войдёт в союз лебедя, рака и щуки © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк здесь.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.