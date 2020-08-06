«Это старая инициатива Варшавы по укреплению экономических, политических и военных связей на территории бывшей первой Речи Посполитой. Для Варшавы всегда было проблемой, что Белоруссия не поддерживает эти инициативы, но Литва и Украина традиционно их поддерживают», — отметил Неменский.
Он отметил, что участники «треугольника» взаимодействуют на парламентском уровне, имеет место военное сотрудничество в лице литовско-польско-украинской бригады, совместного военного соединения.
В то же время никакая международная структура не сформирована, это просто инициатива переговорного характера, подчеркнул эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.