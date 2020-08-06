Вполне вероятно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выдаст захваченных в республике российских граждан Украине, рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью Украина.ру

«Вероятность того, что он выдаст граждан Украины есть. Мы уже видели, как украинских граждан выдавал союзный с нами Казахстан. Так что все зависит от хода переговоров, но несомненно, что переговоры эти для Белоруссии касаются не столько судьбы этих граждан, сколько судьбы отношений между двумя странами», — подчеркнул Неменский.

Он напомнил, что к 7 августа должны быть выдвинуты официальные обвинения против захваченных граждан России

Эмоции Лукашенко и шанс для оппозиции. Эксперты о Белоруссии перед выборами © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк здесь.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.