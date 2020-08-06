Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью изданию Украина.ру раскритиковала государство за невнимание к творческим людям во время пандемии коронавируса

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На вопрос, видит ли она какие-то попытки украинского государства помочь артистам, Егорова ответила, что об этом речи не идет.

«Вы шутите?! У нас нет государства! Люди брошены на произвол судьбы и сами преодолевают все трудности и невзгоды. То, что осталось от того, что когда-то было государством, распиливают и распродают оптом и в розницу. Не удивлюсь, если скоро и театры распродадут, а артистов вышвырнут на улицу», — заявила она.

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