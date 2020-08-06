Российский журналист и политолог Вадим Самодуров рассказал в интервью изданию Украина.ру, есть ли в Сербии русофобы и почему молодежь страны делает выбор в пользу ЕС, а не России

По словам эксперта, не стоит переоценивать симпатии сербов к россиянам, однако открытой русофобии в стране нет. Сребреница: сербы плохие, мусульмане хорошие, Америка на коне © REUTERS, Dado Ruvic

«Для этого нет ни поводов, ни предпосылок, ни причин. Россия всегда помогала и продолжает помогать Сербии. Россия реконструирует сербские железные дороги. Россия газифицирует Сербию. Мы поставляем Сербии новейшее вооружение. На дипломатическом уровне и в международной политике Россия всегда является надежным союзником Сербии, защитником ее интересов», — сказал Самодуров.

При этом он отметил, что сербы не восторге от того, что российские «Газпром» и « Лукойл» диктуют для этой балканской страны самые дорогие цены на бензин и дизтопливо.

Политолог полагает, что население Сербии никогда не будет ориентировано против России, но молодое поколение свой выбор делает все равно в пользу Европы.

«Они не выберут Россию и не поедут к нам учиться, работать, делать с нами бизнес. Но это не к ним претензия. Это претензия к России, что мы не создаем тех условий, чтобы становиться центром притяжения, чтобы быть привлекательными даже для наших восточноевропейских союзников, братьев», — подытожил эксперт.

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