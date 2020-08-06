По его словам, главная проблема — это снижение привлекательности Белоруссии по сравнению с рабочей эмиграцией на Запад.
«Страны Западной Европы, Германия, Франция, создают благоприятные условия для того, чтобы белорусы ехали туда работать. Белорусы — это квалифицированная рабочая сила с хорошим образованием, белые христиане, которые легко интегрируются в местное население США и Европы. Это люди, которые легко найдут свое место в экономической и социальной жизни европейских государств. Поэтому для них открываются ворота для миграции. И в этом главная проблема демографии в Белоруссии», — объяснил эксперт.
Белорусская молодежь в большей степени ориентирована на миграцию, и всё большее и большее количество людей хотели бы эту страну покинуть, что показывают данные социологических опросов, добавил собеседник издания.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.