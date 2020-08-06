Попытка сближения с Западом, которую проводит в последнее время Лукашенко, приводит к тому, что огромное количество белорусской молодежи уезжает на заработки за границу, рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

По его словам, главная проблема — это снижение привлекательности Белоруссии по сравнению с рабочей эмиграцией на Запад.

«Страны Западной Европы, Германия, Франция, создают благоприятные условия для того, чтобы белорусы ехали туда работать. Белорусы — это квалифицированная рабочая сила с хорошим образованием, белые христиане, которые легко интегрируются в местное население США и Европы. Это люди, которые легко найдут свое место в экономической и социальной жизни европейских государств. Поэтому для них открываются ворота для миграции. И в этом главная проблема демографии в Белоруссии», — объяснил эксперт.

Алексей Дзермант: Лукашенко дал понять, что российская сторона должна неформально обсудить судьбу задержанных россиян © Facebook, Алексей Дзермант

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.