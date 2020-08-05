Россия начинает терять терпение в лице своих политиков и заявлять о бессмысленности участия в переговорных форматах по Донбассу. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько о протестах в США: Бомба взорвалась на родине цветных революций © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Козак заявлял, что переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса не привели к прорыву из-за позиции Киева.

С одной стороны, продолжил эксперт, эти переговорные форматы сдерживают Россию от каких-либо действий, с другой, служат для украинских политиков средством усиления санкционного давления против России, и по сути больше ни для чего.

В этой связи политолог напомнил слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Минские соглашения будут держать на аппарате искусственной вентиляции легких для того, чтобы оказывать санкционное и дипломатическое давление на Москву.

«Ну, а зачем нам эти мертвые соглашения? В этом случае, они не нужны», — констатировал Безпалько.

По его мнению, если теоретически давление на Киев со стороны Европы будет оказано, то очень мягкое, и украинская элита скорее всего пойдет на какие-то декоративные шаги, которые не приведут к урегулированию конфликта.