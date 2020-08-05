«Сербы — народ практичный. Не то что крепко стоящий ногами на земле, а по колено стоящий в своих распаханных полях. Им, конечно, свойственна определенная романтика и ностальгия, но гораздо в меньшей степени, чем русским. На словах сербы могут ностальгировать по Югославии или, например, за рюмкой ракии предаваться мечтам на тему «нас вместе с Россией — 150 миллионов», но это всё, знаете, такие праздные пьяные разговоры. Сербы — прагматики», — пояснил эксперт.
Самодуров подчеркнул, что молодое поколение сербов старается получать образование на Западе, смотрит в сторону Европы, а также рассчитывает уехать в Германию, Австрию, США или в Австралию.
Однако, добавил собеседник издания, сербы искренне благодарны России за братское к ним отношение, за то, что Россия никогда не бросала их в беде, поэтому в Сербии нет антироссийских настроений, и вряд ли они когда-то будут.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.