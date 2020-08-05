Не нужно переоценивать реальную любовь сербов к России, потому что этот народ в большей степени руководствуется практическими соображениями, чем романтическими идеалами. Об этом рассказал балканист Вадим Самодуров в интервью изданию Украина.ру

Вадим Самодуров: Сербы — прагматики, но Россию любят © из личного архива Вадима Самодурова

Самодуров подчеркнул, что молодое поколение сербов старается получать образование на Западе, смотрит в сторону Европы, а также рассчитывает уехать в Германию, Австрию, США или в Австралию.

Однако, добавил собеседник издания, сербы искренне благодарны России за братское к ним отношение, за то, что Россия никогда не бросала их в беде, поэтому в Сербии нет антироссийских настроений, и вряд ли они когда-то будут.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.