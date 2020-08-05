Запад обычно меняет того лидера, который инициирует движение на Запад, но при этом оставляет старые порядки в стране. Потому что им надо эти порядки резко поменять. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Западу не нужен Лукашенко, ориентированный на Запад, он не сможет сделать Белоруссию русофобской © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко не угодил Западу так же, как в свое время не угодил вроде бы на все готовый Аскар Акаев, потом не угодил на все готовый Эдуард Шеварднадзе, потом не угодил почти на все готовый Виктор Янукович.

«Им нужно сделать страну не просто прозападной, но и резко антироссийской. А со старыми лидерами им это делать сложней. Им проще привести новых, которые выполняют все команды не задумываясь. Мы видим это по истории других стран», — отметил Жарихин.

Однако, добавил политолог, каждый из этих глав государств допускает ошибку, думая, что он единственный сможет перехитрить и Россию, и Запад, и что для него не будет никаких последствий.

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Белорусские власти 29 июля задержали 33 российских граждан, которые якобы являются «боевиками частной военной компании», по подозрению в подготовке терактов и массовых беспорядков в республике в связи с президентскими выборами, назначенными на 9 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что задержанные россияне являются сотрудниками ЧОП, были в Белоруссии транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по его словам, не совершали противоправных действий, а Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.