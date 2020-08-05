У социально ориентированной экономики в исполнении президента Белоруссии Александра Лукашенко, к сожалению, нет будущего. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

«Непредсказуемый характер господина Лукашенко, мы это видели последние дни, когда шла охота на 170 россиян, которые будто бы бродят по лесам и скрываются от правоохранительных органов, — гарантия того, что любой нормальный инвестор дважды подумает, прежде чем вкладывать деньги в Белоруссию», — считает эксперт.

Это большая проблема, потому что для модернизации нужны огромные деньги, и их никто сейчас не даст.

«Их могла бы дать Россия, но при условии интеграции. Но так как Лукашенко интеграцию тормозит, и понятно, что ее в ближайшее время не будет, Россия не заинтересована в том, чтобы вкладывать деньги в белорусскую экономику. А раз так, то разрыв нынешнего уровня производительности труда в Белоруссии от мирового и хотя бы от российского, который гораздо выше, будет только расти. И с каждым годом компенсировать его будет все сложнее и сложнее», — рассказал Алексей Зубец.

Лукашенко, Тихановская плюс шпионы под кроватью. В чем тайна белорусских выборов? © РИА Новости, | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.