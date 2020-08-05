«Непредсказуемый характер господина Лукашенко, мы это видели последние дни, когда шла охота на 170 россиян, которые будто бы бродят по лесам и скрываются от правоохранительных органов, — гарантия того, что любой нормальный инвестор дважды подумает, прежде чем вкладывать деньги в Белоруссию», — считает эксперт.
Это большая проблема, потому что для модернизации нужны огромные деньги, и их никто сейчас не даст.
«Их могла бы дать Россия, но при условии интеграции. Но так как Лукашенко интеграцию тормозит, и понятно, что ее в ближайшее время не будет, Россия не заинтересована в том, чтобы вкладывать деньги в белорусскую экономику. А раз так, то разрыв нынешнего уровня производительности труда в Белоруссии от мирового и хотя бы от российского, который гораздо выше, будет только расти. И с каждым годом компенсировать его будет все сложнее и сложнее», — рассказал Алексей Зубец.
9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.