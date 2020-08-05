Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ направит запрос в посольство Белоруссии в Москве и в секретариат Союзного государства с просьбой проверить условия содержания задержанных россиян. Об этом в среду, 5 августа, сообщило агентство РИА Новости

«Я со своей стороны планирую написать запрос в посольство Белоруссии в Москве, в секретариат Союзного государства, с тем чтобы поставить именно эти вопросы гуманитарного характера об условиях содержания россиян и озвучить предложение о проведении дальнейших переговоров именно в трехстороннем формате в случае необходимости с присутствием российских правозащитников», — сообщил глава комиссии СПЧ по международному сотрудничеству Александр Брод.

ЧВК как повод. С какой целью в Белоруссии арестовали российских граждан и что будет дальше? © sb.by

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.