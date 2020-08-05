По мере того, как элиты США все больше погружаются во внутренние предвыборные конфликты, открывается новое окно для возвращения Новороссии в состав России. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает 5 августа politnavigator.net

Москва готова реанимировать проект «Новороссия» — эксперт © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк сказал Жириновский.

По его мнению, это нужно делать прямо сейчас.

«Пока президент США Дональд Трамп не знает, будет он президентом… А Байден если вдруг победит, вообще с ума сойдет. Он уже еле ходит, вообще ничего не соображает — 78 лет. У него наверняка болезнь Альцгеймера или Паркинсона, как у Хиллари Клинтон было или как у Рональда Рейгана. <…> Сейчас безвластие. Трамп теряет власть, Байден еще ничего не получил», — заявил Жириновский.