«Будущее только за одним, что вся Украина вернётся в состав России. В крайнем случае Галиция, — можно всем собраться в Москве — и поляки, и НАТО, и мы скажем: хорошо, Львов — столица независимого государства Галиция. В ЕС берите, в НАТО берите, остальные области — Новороссия, Малороссия — в состав России. Не захотят — пусть будут отдельно, но там будет русский язык главный и никакого вхождения в НАТО или в ЕС», — сказал Жириновский.
По его мнению, это нужно делать прямо сейчас.
«Пока президент США Дональд Трамп не знает, будет он президентом… А Байден если вдруг победит, вообще с ума сойдет. Он уже еле ходит, вообще ничего не соображает — 78 лет. У него наверняка болезнь Альцгеймера или Паркинсона, как у Хиллари Клинтон было или как у Рональда Рейгана. <…> Сейчас безвластие. Трамп теряет власть, Байден еще ничего не получил», — заявил Жириновский.