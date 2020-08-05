Несколько украинцев получили незначительные травмы в результате взрыва в Бейруте – погибших, как и серьезно пострадавших, нет. Об этом в среду, 5 августа, сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в эфире телеканала «Украина 24»

Во вторник, 4 августа, в порту Бейрута произошел мощный взрыв, погибли более 100 человек, более 4 тыс. пострадали.

«На улицы Бейрута до сих пор не рекомендуют выходить» — украинка рассказала о последствиях взрыва © РИА Новости, Михаил Алаеддин | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль заявил, что среди пострадавших от взрыва в Бейруте украинцев нет, однако в МИД страны отметили, что им неизвестно количество сограждан, находящихся в Ливане.

«Число погибших уже больше 100 и более 4 тысяч пострадавших, среди них украинцев нет. Есть несколько семей, которые очень серьезно пострадали, в первую очередь это имущество — дома, квартиры. Есть также (украинцы. — Ред.) с незначительными травмами — порезы, ушибы, но серьезных пострадавших нет», — рассказал Осташ.

Он также отметил, что в посольстве работает горячая линия, по которой пострадавшие могут обратиться за помощью.