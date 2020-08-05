Во вторник, 4 августа, в порту Бейрута произошел мощный взрыв, погибли более 100 человек, более 4 тыс. пострадали.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что среди пострадавших от взрыва в Бейруте украинцев нет, однако в МИД страны отметили, что им неизвестно количество сограждан, находящихся в Ливане.
«Число погибших уже больше 100 и более 4 тысяч пострадавших, среди них украинцев нет. Есть несколько семей, которые очень серьезно пострадали, в первую очередь это имущество — дома, квартиры. Есть также (украинцы. — Ред.) с незначительными травмами — порезы, ушибы, но серьезных пострадавших нет», — рассказал Осташ.
Он также отметил, что в посольстве работает горячая линия, по которой пострадавшие могут обратиться за помощью.