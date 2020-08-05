КНР не заинтересована в дипломатической войне с США, однако при необходимости будет биться до победного конца, заявил глава МИЛ КНР Ван И, комментируя закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне. Его слова приводит РИА Новости 5 августа в интервью агентству Синьхуа

«Если США продолжат усугублять свои ошибки новыми ошибками, китайская сторона будет биться до победного конца», — заявил Ван И.

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По его словам, развязывание «дипломатической войны» вовсе не означает силу и величие США, наоборот, это показывает, насколько США не хватает уверенности в себе.

Он отметил, что генеральное консульство КНР в Хьюстоне было первым генеральным консульством Китая, которое было открыто в США после установления дипломатических отношений между двумя странами, оно всегда было важным символом китайско-американской дружбы.