«Если США продолжат усугублять свои ошибки новыми ошибками, китайская сторона будет биться до победного конца», — заявил Ван И.

Антон Розенвайн: США в конфликте с Китаем кнутом и пряником будут перетягивать Россию к себе
Антон Розенвайн: США в конфликте с Китаем кнутом и пряником будут перетягивать Россию к себе
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При этом он отметил, что у Пекина нет ни желания, ни интереса вести какую-то «дипломатическую войну», потому что это лишь может нанести еще больший вред интересам обеих народов.

По его словам, развязывание «дипломатической войны» вовсе не означает силу и величие США, наоборот, это показывает, насколько США не хватает уверенности в себе.

Он отметил, что генеральное консульство КНР в Хьюстоне было первым генеральным консульством Китая, которое было открыто в США после установления дипломатических отношений между двумя странами, оно всегда было важным символом китайско-американской дружбы. 