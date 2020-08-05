«Если США продолжат усугублять свои ошибки новыми ошибками, китайская сторона будет биться до победного конца», — заявил Ван И.
При этом он отметил, что у Пекина нет ни желания, ни интереса вести какую-то «дипломатическую войну», потому что это лишь может нанести еще больший вред интересам обеих народов.
По его словам, развязывание «дипломатической войны» вовсе не означает силу и величие США, наоборот, это показывает, насколько США не хватает уверенности в себе.
Он отметил, что генеральное консульство КНР в Хьюстоне было первым генеральным консульством Китая, которое было открыто в США после установления дипломатических отношений между двумя странами, оно всегда было важным символом китайско-американской дружбы.